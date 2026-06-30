【写真】timelesz篠塚大輝のラジオオフショット（全7枚） TBSラジオ『…＆シノ！from timelesz』の公式Xが更新され、篠塚大輝（timelesz）のオフショットが公開された。 番組では、2週にわたり、ゲストの印度カリー子とともにスパイスカレーについてトークを展開した。 ■篠塚大輝＆印度カリー子の2ショット公開 公開されたのは、篠塚と印度カリー子の2ショット。篠塚は白Tシャツにグレ