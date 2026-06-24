[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本]日本代表の1点リードで後半を迎える直前、中継カメラにお笑い芸人の江頭2:50さんが捉えられてSNSが騒然とした。江頭さんは24日に「ちょっと行って来ます」と綴りながら空港にいる様子をX(@samurai_badass)に投稿。スウェーデン戦から現地観戦していた。続くブラジル戦も現地観戦しており、「 #最高の景色を2026」のハッシュタグとともにスタジアムの様子を伝えている。そうしたなか、後