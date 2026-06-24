日本対ブラジルの中継映像に捉えられた著名人にファン「金色全身タイツwww」「映って死ぬほど盛り上がった」
[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本]
日本代表の1点リードで後半を迎える直前、中継カメラにお笑い芸人の江頭2:50さんが捉えられてSNSが騒然とした。
江頭さんは24日に「ちょっと行って来ます」と綴りながら空港にいる様子をX(@samurai_badass)に投稿。スウェーデン戦から現地観戦していた。
続くブラジル戦も現地観戦しており、「 #最高の景色を2026」のハッシュタグとともにスタジアムの様子を伝えている。そうしたなか、後半のキックオフ直前に金色の全身タイツを着用して立ち上がってピッチを見つめる姿が中継に映された。
これには日本のサッカーファンも「エガちゃん映って死ぬほど盛り上がった」「金色全身タイツwww」「誰やーおもたら江頭でした」「カジュアルにいるの笑う」といったコメントが続いた。
日本代表の1点リードで後半を迎える直前、中継カメラにお笑い芸人の江頭2:50さんが捉えられてSNSが騒然とした。
江頭さんは24日に「ちょっと行って来ます」と綴りながら空港にいる様子をX(@samurai_badass)に投稿。スウェーデン戦から現地観戦していた。
続くブラジル戦も現地観戦しており、「 #最高の景色を2026」のハッシュタグとともにスタジアムの様子を伝えている。そうしたなか、後半のキックオフ直前に金色の全身タイツを着用して立ち上がってピッチを見つめる姿が中継に映された。
これには日本のサッカーファンも「エガちゃん映って死ぬほど盛り上がった」「金色全身タイツwww」「誰やーおもたら江頭でした」「カジュアルにいるの笑う」といったコメントが続いた。