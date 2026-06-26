サッカーワールドカップ日本代表は6月26日、スウェーデンと対戦しました。徳島市にもパブリックビューイング会場が設けられ、熱い声援が送られました。 （豊成アナウンサー）「決勝トーナメント進出へ、日本代表のスウェーデン戦を観ようと、朝早くから多くの人が、パブリックビューイング会場に集まっています」 （サポーター）「3対0とか4対0くらいで、