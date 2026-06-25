26日（金）は台風7号が沖縄本島や奄美付近を北上し、九州南部に近づく見込みです。27日（土）は台風が本州南岸付近を北東に進むでしょう。この台風や前線の影響で全国的に雨が降り、沖縄から西日本、東海や北陸では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。沖縄や奄美では26日は暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも警戒してください。西日本では土砂災害に厳重な警戒が必要です。北日本も次第に雨の降る範囲が広がる見込