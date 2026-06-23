開園時間より前に子供を連れてきて、注意をされても開き直る、はると君のママ。【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?保育園勤務の経験をもとに、フィクションを交えながら保護者と保育士の関わりを描いた『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』。作者のまえだ永吉(@eikiccy)さんがブログで公開している本作は、保育現場のリアルな悩みや葛藤が反響を呼んでいる。今回は、仕事を優先するあまり周囲を振り回