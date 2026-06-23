「忙しいママの支援は保育士の仕事でしょ？」早朝に連れてきて、お迎えには遅刻！開き直る母親に保育士たち絶句…【作者に聞く】
【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?
保育園勤務の経験をもとに、フィクションを交えながら保護者と保育士の関わりを描いた『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』。作者のまえだ永吉(@eikiccy)さんがブログで公開している本作は、保育現場のリアルな悩みや葛藤が反響を呼んでいる。今回は、仕事を優先するあまり周囲を振り回してしまう保護者と、それを見守る保育士たちのエピソードを紹介する。
音喜多あいかさんは、息子のはると君を連れて保育園へやって来る。しかし到着したのは開園前の時間帯だった。保育士から「開園の7時前はこちらも準備があるので…」と説明されると、あいかさんは「私も仕事行く準備で忙しいんです！」と反発する。
さらに連絡帳には19時ごろのお迎えと書かれているものの、実際にはその時間を過ぎることも少なくない。保育士たちは対応に追われながらも、次第にはると君の家庭環境を心配するようになっていく。
■高熱を出した息子、連絡のつかない母親
ある日、はると君が保育園で38.5度の熱を出してしまう。担任の多屋先生は母親へ連絡を試みるが電話はつながらない。そこで勤務先へ連絡したところ、なんとその日は仕事が休みだったことが判明する。
続いて父親へ連絡すると、「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」との返答だった。状況を共有された保育士たちは、音喜多家に対してさらに不安を募らせることになる。
■保育士たちが抱いた違和感
結局、あいかさんが迎えに現れたのは19時を過ぎてからだった。保育士がはると君の体調や職場へ連絡した経緯を説明すると、あいかさんは深いため息をつき、不機嫌そうな表情のまま帰宅していく。
子どもの体調不良よりも、自分の都合を優先しているように見える態度に、保育士たちは大きな違和感を覚えていた。
■ルールを守ることも支援の一つ
作中では、あいかさんが「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と主張する場面も描かれている。この発言について、まえだ永吉さんは「そりゃそうなんだけど、『ルールはルールですから守ってくださいね』という感じです」と語る。
さらに、「ルールを破ることを一人でも許すと『ウチも』『ウチも』となって対応にキリがないので、徹底したほうがいいと思います」と説明した。
保護者支援は保育士の大切な役割の一つだ。しかし、それはルールを無視してよい理由にはならない。子どもたちの安全と健やかな成長を守るためにも、保護者と保育園が信頼関係を築いていくことの大切さを考えさせられるエピソードとなっている。
■取材協力：まえだ永吉(＠eikiccy)
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