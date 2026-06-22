最初に結論：α世代の育成で重要なのは正解を教えることではない。対話を通じて意味づけを支え、共に成長を設計する関係づくりが求められる。記事の重要ポイント：1：α世代は指示や正解を理解できないのではなく、自分なりの意味や納得感と結び付かなければ行動として定着しにくい世代である。2：管理職に求められるのは答えを与えることではなく、問いかけを通じて経験を整理し、自分の言葉で意味づける支援を行うことだ。3：心