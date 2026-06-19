6回終了後、井上監督がベンチに座る金丸に“壁ドン”…継投も決まる■巨人 2ー3 中日（19日・東京ドーム）中日は19日、東京ドームで行われた巨人戦で逃げ切り勝ちし、リーグ戦再開の初戦を飾った。井上一樹監督の采配が決まり、5位・広島に2ゲーム差に迫った。先発の金丸夢斗は、6回10安打2失点と粘りの投球を見せて5勝目を挙げた。5回に岸田に4号2ランを浴びたものの、6回2死一、二塁のピンチでは浦田の中前へ抜けそうな打球