NHKの大会公式テーマソングサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は開幕から1週間を迎え、グループ2戦目へと突入した。NHKの中継や大会関連番組では連日、テーマソングが流れ、視聴者の耳に馴染みのある楽曲として定着しつつある中、NHKの大会公式テーマソングのミュージックビデオ（MV）が18日夜に公開された。再生回数は公開から12時間で早くも87万再生に到達し、絶賛の声が相次いでいる。連日熱戦が展開される北中米W杯で