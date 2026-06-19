NHKの大会公式テーマソング

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は開幕から1週間を迎え、グループ2戦目へと突入した。NHKの中継や大会関連番組では連日、テーマソングが流れ、視聴者の耳に馴染みのある楽曲として定着しつつある中、NHKの大会公式テーマソングのミュージックビデオ（MV）が18日夜に公開された。再生回数は公開から12時間で早くも87万再生に到達し、絶賛の声が相次いでいる。

連日熱戦が展開される北中米W杯で「2026 NHKサッカーテーマ」に抜擢されたのは人気アーティスト米津玄師が書き下ろした「烏」（からす）。大会開幕前の4月28日に大会テーマソングになることが発表されてから1か月あまり、連日視聴者の耳に届けられ、今大会のW杯を想起させる一曲となった。

米津は、公式HPで「長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」とコメントしている。

公式YouTubeチャンネルでは楽曲のMVが公開。18日に公開されてから12時間で、再生回数は早くも87万再生に達する人気ぶりで、コメント欄には絶賛の声が相次いでいる。

「何度この人に勇気をもらったことか…」

「『サッカーの曲』じゃなくて『サッカーをしていたあの頃の自分への曲』なのいいな」

「米津さんってほんまに祝福の表現が天才的やと思います」

「何故だろう、この歌を聴くと涙が溢れ出て止まらない」

「本当に泣いてしまう。この歌詞に救われる人はきっと、沢山いると思う」

「こんなに幸せそうな米津さんが見れて良かった」

1か月超におよぶ今大会。熱戦と共に、NHKの大会公式テーマソングにも熱い視線が注がれている。

日本時間19日の試合は、B組のスイスとカナダが勝利した。



（THE ANSWER編集部）