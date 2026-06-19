南野拓実から背番号8を受け継いだ久保。ラッキーナンバーであることを本人も自覚している？史上初のベスト8進出、そして、悲願の初優勝を目指す森保ジャパンを強力に後押しする「背番号にまつわる吉兆ジンクス」とは!?＊この記事は6月15日発売の週刊プレイボーイで掲載されました【写真】期待のかかる21歳の新星＊＊＊【日本代表のラッキーナンバー】W杯といえば、4年に1度の本誌恒例企画。小難しい戦術論は抜きに、W杯