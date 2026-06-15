強豪国同士が睨み合って別れたドロー！FIFAワールドカップ2026、日本代表が見事な発進を決めました。FIFAランク8位、過去準優勝3回という強豪オランダを迎えた日本の初戦は、2度リードされたものをいずれも追いついての2-2ドロー、最後は互いに「納得の勝点1を分け合って終わる」という結果となりました。ひと昔前であれば「初戦の相手は日本か、ならばオランダが勝点3を狙う試合だな」となっていたであろうシチュエーションは、長