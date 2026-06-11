YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「経営者にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、起業10年目を迎える42歳の人材系会社経営者が登場し、起業のリアルな苦労や「黒歴史を更新し続ける」という独自の人生哲学について語っている。 街中で声をかけられたのは、企業の採用や研修をサポートする人材系の会社を経営する42歳の男性。大企業での制約から抜け出し、「やりたいように仕事追求したい」という