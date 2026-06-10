タイヤを取り巻く社会的要請を改めて学ぶミシュランが『サスティナビリティ戦略アップデートセミナー＆新製品試乗会』と銘打った、タイヤを取り巻く環境のワークショップと、新製品試乗会を組みあわわせたユニークなタイヤ試乗会を行った。【画像】ミシュランのサスティナビリティ戦略アップデートセミナー＆新製品試乗会全47枚新製品は『パイロットスポーツ5エナジー』と、『プライマシー5エナジー』だ。リグルーブという、トラ