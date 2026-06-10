7日、関東甲信で梅雨入りが発表されました。本格的な雨のシーズンを迎える中、中東情勢の悪化を背景にしたナフサ不足が雨の必需品の供給にも暗い影を落としています。10日、「イット！」取材班が向かったのは埼玉・行田市の倉庫です。手際よく次々と梱包されているのは、長靴やかっぱ、レインコートなどの雨具です。中国など海外で生産した商品を取り扱うこの会社。国内の倉庫では、梅雨入りとともに発送のピークを迎え、作業員た