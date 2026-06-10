5月4試合で4勝無敗、防御率1.24…2024年以来、自身3度目の受賞日本ハムの伊藤大海投手が10日、「2026年度 大樹生命月間MVP賞」5月度パ・リーグ投手部門を受賞した。2024年9、10月度以来、自身3度目の受賞に「素直にうれしいです。昨年は獲っていなかったので、5月に限らず今後も頑張っていきたいなと思います」と頬を緩めた。伊藤は5月度、4試合に登板してリーグトップの4勝、31奪三振、リーグ2位の29投球回、防御率1.24、31奪