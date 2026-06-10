「楽しみでもあるけど不安でもある」――。映画初主演を務めた一ノ瀬ワタルが、『四月の余白』への率直な思いを明かした。「衝撃作でもある」と語る一方、自身が少年時代に見てきた経験とも重なるテーマに、「ずっと持っていた疑問に触れさせてくれる作品」と語った。一ノ瀬ワタル○一ノ瀬ワタル、『四月の余白』で映画初主演「衝撃作でもあると思う」映画『四月の余白』(6月26日全国公開)の完成披露舞台挨拶が8日に都内で行われ、