雑誌や広告の世界で活躍する県出身のイラストレーター・栂岡一孝さんの作品展が、徳島市で開かれています。つるぎ町半田で生まれ小松島市で育った、イラストレーターの栂岡一孝さん。スポーツ系の雑誌を中心に、表紙や挿絵などを数多く描いてきました。現在は神奈川県在住で、故郷・徳島では初めてとなる今回の個展には、半世紀にわたり手掛けた作品、約800点が展示されています。こちらは、カレン