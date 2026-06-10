俳優の柏原収史（47）が10日、自身のSNSを通じ、退院したことを発表した。柏原は3日に大量出血により緊急搬送されていた。今月3日、自宅で下血があり救急搬送されていた柏原。何度も出血があったため、AIに相談し「憩室出血」の疑いを指摘されたという。その後に自宅スタジオにてレコーディング中にふらつき同席者が救急車を呼び「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着