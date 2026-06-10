ホワイトソックスがSNSで発表午前2時過ぎに届いたニュースにファンの落胆が広がった。ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、西田陸浮外野手のマイナー降格を発表。ファンは「そうなんや…」「仕方ないかもだけど、ショック」と、25歳野手の気持ちを“代弁”していた。球団は公式X（旧ツイッター）で西田ら3人のマイナー降格を伝えた。西田は24日（同25日）に傘下3Aシャーロットからメジャー昇格。ここまで12試合に出場し、