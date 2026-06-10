ホワイトソックスがSNSで発表

午前2時過ぎに届いたニュースにファンの落胆が広がった。ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、西田陸浮外野手のマイナー降格を発表。ファンは「そうなんや…」「仕方ないかもだけど、ショック」と、25歳野手の気持ちを“代弁”していた。

球団は公式X（旧ツイッター）で西田ら3人のマイナー降格を伝えた。西田は24日（同25日）に傘下3Aシャーロットからメジャー昇格。ここまで12試合に出場し、打率.241（29打数7安打）、0本塁打、2打点をマークしていた。7日（同8日）のフィリーズ戦では「9番・右翼」で先発出場し、2打数1安打だった。

西田の降格にファンはSNS上で反応。「ええええー残念。やっぱりメジャーは厳しいのね……」「誰が替わりに落ちるんだろうと思ってましたが、西田でしたか。残念です」「ロースターの枠は小さいから入れ替わるのは仕方ない」「そのうちまたメジャーに呼び戻されると思うよ」などの声が寄せられていた。

ホワイトソックスは8日（同9日）時点で34勝31敗でア・リーグ中地区の2位につける。チームは好調だが、村上宗隆内野手に続き、西田も離脱。ファンは、日本人選手の“復活”を待ち望んでいる。（Full-Count編集部）