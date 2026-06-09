ペップ・グアルディオラ監督が退任し、新体制となるマンチェスター・シティ。後任は元チェルシーのエンツォ・マレスカと報じられているが、未だ正式な発表はない。『The Athletic』によると、政権交代もあり、今夏のシティは移籍市場で大きな動きが見込まれているようだ。獲得ではノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、フェイエノールトのジファイロ・リート、エヴァートンのイリマン・エンディアイエらが候補に