下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【津田健次郎氏が提訴】訴えられても認めない。TikTokが人気声優に詰められるもすっとぼける理由」を公開した。人気声優の声を無断で模倣したAI音声動画を巡る提訴について、元テレビ局員の視点から背景とプラットフォーム側の思惑を解説している。 動画で下矢氏は、津田健次郎氏の声をAIで模倣し、都市伝説などのナレーションで月に50万円から80万円の収益を得ていたアカ