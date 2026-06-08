国際航空運送協会（IATA）は、ブラジル・リオデジャネイロで開催中の年次総会（AGM）で、アジア太平洋地域の航空業界の現状と課題に関するメディアブリーフィングを実施した。アジア太平洋の旅客需要は今後20年にわたり年3.8％程度の成長が続き、2050年頃には旅客数が現在の約3倍に達すると予測。中国とインドが牽引役となり、人口の多さや比較的若い人口構成、中所得層と富裕層の継続的な拡大を要因としている。中東情勢や政治的