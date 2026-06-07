７日、任期満了に伴う大竹市長選挙が告示され新人３人が立候補しました。 立候補したのは届け出順に いずれも無所属新人で 元大竹市議の中野友博さん（３９） 元三井化学社員の福田弘美さん（６５） 元大竹市議の小中真樹雄さん（６９） の３人です。 元大竹市議 中野友博さん 「観光を行うことで人が集い関係人口を作り大竹の魅力を発信しこの街の市民の暮らしを守るそのために観光産業を育てていきたいと思って