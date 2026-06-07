島固有の生物が数多く生息する"奇跡の島”で、自然に還ろうマングローブの森でカヌーを楽しむなど自然アクティビティも大充実の奄美大島奄美大島（鹿児島県）は、沖縄のすぐ北に位置する全長約80kmの島。アマミノクロウサギやアマミヤマシギなど島固有の生物が数多く生息する深い森が、世界的に重要な「生物多様性」の保全エリアであると評価され、2021年にはユネスコの世界自然遺産に登録されました。日本国土のわずか0.2%の面積