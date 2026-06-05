賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾長編映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が、6月5日に公開される。霊媒師の愛里が怪奇現象を解決するべく訪れた山奥の洋館で、正体不明の恐怖に巻き込まれていくという物語。Netflixシリーズ「忍びの家 House of Ninjas」で世界的ヒットを記録した賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、自らも出演。主演には、『SHOGUN 将軍』でクリテ