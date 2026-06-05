県は、今年度県内で捕獲したクマの頭数をホームページで公表しています。これまでに61頭が捕獲されています。県は、クマの捕獲頭数を可視化して県民に安全確認に役立ててもらおうと、捕獲速報をホームページで公表しています。今年4月から5日昼までに市町村から報告があった捕獲頭数は、県全体で61頭です。市町村別では、鹿角市で7頭、大館市で2頭、北秋田市で2頭、上小阿仁村で1頭、藤里町で1頭、八峰町