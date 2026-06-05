■「今国会中に皇室典範改正案の成立に」皇統を安定的に存続させるには、女性天皇・女系天皇への道を閉ざすべきではない。男系男子以外に皇位継承資格を認めないという前提条件のまま、国会の議論が進んでいるが、女性天皇・女系天皇を概ね容認する世論との乖離は広がるばかりではないか。写真＝iStock.com／licsiren※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／licsiren衆参両院は5月15日、安定的な皇位継承に関する与野党の全体会