法的拘束力のない覚書を締結日産は、チェリー（奇瑞汽車）との新たな提携の一環として、来年から英国サンダーランド工場で中国車の生産を開始する可能性がある。【画像】英国で人気急上昇！ 新進気鋭のSUVモデル【ジェイクー7を詳しく見る】全20枚両社は、2027年度に同工場の第1ラインでチェリーの乗用車の生産を開始することを目指し、法的拘束力のない覚書に署名した。工場の設備や従業員は引き続き日産が維持する。チェリーが