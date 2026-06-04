毎年夏に開催される、国内最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（以下、TIF）。本番を前に、このイベントに初出場となるアイドル8組による「TIF2026メインステージ争奪戦LIVE」が6月7日（日）からスタートする。出場グループの中から週プレNEWSが注目したのは、「ココロ揚ゲテケ」をコンセプトに活動するアイドルグループ・FULIT BOX（フリットボックス、略称＝フリボ）。メンバーは、立花ことり、苑田桃、神木彩花、