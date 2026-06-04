開場から7回裏終了後まで募金箱を設置ロッテは3日、19日から21日にZOZOマリンスタジアムで行われる楽天戦で、ピンクリボン募金を実施することを発表した。19日は選手が参加する募金活動を実施するほか、期間中は開場から7回裏終了後まで、球場内のフロア2インフォメーション（C、Dゲート間）に募金箱を設置する。集められた寄付金は、公益財団法人日本対がん協会「ほほえみ基金」へ全額寄付され、乳がん検診受診による乳がん