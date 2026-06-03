大人も挑戦しやすい、いつもの服のアップデート術を紹介します。教えてくれるのは、服やメイクのイラストが人気のヤベミユキさん（40代）。ここでは、ヤベさんが長年気になっていた夏ファッションの悩みを解決し、お気に入りの服をより楽しめるようになった「GUのインナー」の魅力を、着こなしアイデアとともに語ります。インナーを変えたら、服より先に“生活感”が整った暑くなってくると、毎年なんとなく気になっていたことがあ