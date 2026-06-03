¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡ÛÅÏÊÕµ×Èþ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¤¢¤Î¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬6·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê6·î26Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£µÒÀÊÄÌÏ©¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Î¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª¢¡¥¸¥§¥·¡¼¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥Ü¥±ßÚÎö¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢ÅÏÊÕ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢¤¢¤Î¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏµÒ