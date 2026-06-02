8回の第4打席で二塁への内野安打をマーク【MLB】Dバックス 4ー1 ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。8回の第4打席で持ち前の俊足を生かして内野安打を記録し、今季の打率を.289に上昇。規格外のパワーだけでなく、隙を逃さないスピードを見せつけたスーパースターの“異能”に、敵地の放送局も脱帽した。左