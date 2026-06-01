マイナビは2026年4月24日、2027年卒業予定の大学生、大学院生を対象に実施した「2027年卒大学生就職意識調査」の結果を発表した。企業選びで重視するのは「安定している会社」が55.4%で8年連続トップ今回の調査では、2027年卒業予定の学生に、企業選びで重視する点（あてはまる項目を2つまで選択）を聞いたところ、「安定している会社」が55.4％（前年比3.5ポイント増）で、8年連続の最多となった。次いで「給料の良い会社」が26.6