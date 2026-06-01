SUPER BEAVERが6月24日(水)にリリースするニューアルバム『人生』の新ビジュアルを公開した。今回公開された新ビジュアルは、結成20周年を経ても、なお前進をし続けるSUPER BEAVERを感じさせる仕上がりとなっている。さらに『人生』店舗別購入特典の絵柄も公開。各法人に異なるラインナップとなっている。本作には、「クライマックス」 (フジテレビ系2026サッカーテーマソング)、「アプローズ」 (アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026