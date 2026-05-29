私たちが生きる上で、「不安」は喜怒哀楽と同じくらい大切な感情の一つです。適度な不安や心配は、リスク管理の上では強力な武器となり、その人のパフォーマンスを高めることにもつながります。けれど、強すぎる不安や過剰な心配が毎日のように続くとなると、充実した日常生活を送る上で支障が出てきてしまいます。今回紹介する『「いつも不安で頭がいっぱい」がなくなる本 心のざわざわをどうにかしたいあなたへ』は、主に「