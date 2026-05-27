odolが、ニューアルバム『slow blink』を携えたワンマンライブ＜odol ONE-MAN LIVE 2026 “slow blink”＞を、東京・WWW Xにて2デイズ開催した。ここでは、2026年5月24日に行われた2日目公演のオフィシャルライブレポートをお届けする。前作『DISTANCES』から約2年5カ月ぶりとなるニューアルバム『slow blink』に初めて触れた際、胸に温かな光が充満したのを鮮明に覚えている。バンドアンサンブルの風通しの良さ、アディショナルミ