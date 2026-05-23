岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」が、7月22日(水)に発売される3rdアルバム『twice upon a time』の収録詳細を発表した。発表が行なわれたのは5月23日(土)に開催されたファンクラブイベント＜はるもえティーパーティー Special in 大阪＞にて。あわせてアーティスト写真とジャケット写真も公開されている。デビュー5周年の節目に放たれる3rdアルバム。リード曲はHomecomingsが手掛ける「Tilt」。その他、「かわいい