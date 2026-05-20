開幕戦で勝利を挙げた後も勝ち星を重ねる巨人の竹丸。シーズン序盤ながら、すでに新人王レースを独走している今季は主力投手の離脱や、3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシックの影響も相まって、例年より早い時期からルーキーの出場機会が増えている。そんな中で注目のルーキー投手について、かつて中日のエースとして活躍し、1993年に沢村賞を受賞、引退後は中日で投手コーチも務めた今中慎二氏が語った。【写真】ロ