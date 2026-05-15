インペリアル・エンタープライズより、＜北斗の拳 × セイコー コラボレーションウオッチ＞の販売が開始された。＞＞＞2種類のコラボウォッチをチェック！（写真13点）『北斗の拳』は、原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された、累計発行部数1億部を超えるアクション漫画。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳「北斗神拳」で悪を倒