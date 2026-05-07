5月6日に放送された『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）に女優の観月ありさが出演し、話題となっている。“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と新たなヒット曲が届けられる約3時間の音楽特番で、MCはSnow Manの渡辺翔太と女優の波瑠が担当。観月のほかにAdoやKing ＆ Prince、なにわ男子らがゲスト出演した。1991年に『伝説の少女』で歌手デビューし、2026年で35周年を迎える観月が「