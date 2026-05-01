南アフリカではAIのルール整備と普及促進を目指した政策草案が公表され、意見募集が行われていました。しかし、その草案にはAIによって生成されたと思われる架空の情報源が含まれていることが判明し、草案の撤回が発表されました。South Africa withdraws AI policy due to fake AI-generated sources | Reutershttps://www.reuters.com/world/africa/south-africa-withdraws-ai-policy-due-fake-ai-generated-sources-2026-04-27/