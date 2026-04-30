ポテトサラダや肉じゃがなど、家庭料理に欠かせないじゃがいも。特に今は新じゃがの旬で、普段とは違う味わいが楽しめます。 新じゃがいも・じゃがいも、みんなどう食べてる？ クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」で、「じゃがいも」「新じゃがいも」が、それぞれどんなメニュー名と組み合わせて検索されているかを調べると、新じゃがいもは1位から順に「じゃがバター」「甘辛煮」「煮っ転がし」でした。じゃがい