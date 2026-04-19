米国・イランが二週間の停戦に入り、二国間の交渉が始まったアメリカ・イラン戦争。週プレNEWSでは「アメリカ・イラン戦争の終わり方次第で、中東の原油は日本に一滴も入ってこなくなる!?」と報道した。このまま米国がイランから撤退すれば中国の影響が増し、中東から原油の輸入ができなくなるかもしれないのだ。この戦争の終わり方が決まる可能性が高くなってきたが、どうすれば原油の輸入ストップを回避できるのか。識者に話を聞