装いを「軽く見せる寒色」薄着に似合う「あたたかみのある素材」スタイリングの主軸を担うスニーカーは、季節に合わせて見た目からブラッシュアップ。これからの季節にふさわしい、さわやかな印象をもたらす寒色、そして軽装とは相反する「ほどよい重み」でバランスよく仕上がる「あたたかみのある素材」がおすすめ。洗練度の高いブルーのグラデーションブルースニーカー（3）／ニューバランス（ニューバランスジャパンお客様相談