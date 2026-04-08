違法スカウトグループ「ナチュラル」幹部の摘発が相次いでいる。彼らはどうやって歌舞伎町を舞台に勢力を伸ばしたのか。ノンフィクションライターの高木瑞穂さんによる『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より、その実態をご紹介する――。■歌舞伎町で「ぼったくりキャバクラ」が横行していた2015年の5月に入っても歌舞伎町では依然、ぼったくりが横行していた。その様がマスコミに取り上げられ、「民事不介入」とする警察の対