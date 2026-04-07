新庄北高校と新庄南高校が統合し、新しく開校した新庄志誠館高校で7日、開校式と入学式が行われました。開校式では、須貝英彦県教育長が在校生を激励しました。須貝英彦県教育長「皆さんの学校生活が新しい歴史の1ページ目にふさわしい活気にあふれ実り多きものになることを期待している。新庄志誠館高校は全日制と定時制のほか、最上校があり旧新庄北高校が全日制の校舎となります。」3年女子生徒「受験生になるので今まで